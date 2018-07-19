Ebru Polat'ın pide videosu sosyal medyayı salladı!

Konser programı için Samsun'a giden ünlü şarkıcı Ebru Polat, soluğu pide fırınının önünde aldı. Kürek ile pideleri fırına veren Polat, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü şarkıcının, "Samsun'a giderimde pide yapmammı... Hemen fırına hadi bakimmm" notuyla yayınladığı video sosyal medyada kısa sürede olay oldu.

Ebru Polat Kim Kardashian'ı taklit etti!

"EBRU USTAM ELİNİZDEN HER İŞ GELİYOR": Ebru Polat'ın takipçileri videoya, "Kolay gelsin Ebru ustam. Elinizden her iş geliyor" yorumunu yaptı.

İşte Ebru Polat'ın kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan o paylaşımı...