Ebru Özkan Türkiye’ye döndü

Kudüs’e gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaret sonrası Türkiye’ye dönmek istediği sırada Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nda 11 Haziran’da gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan, 11 Temmuz’da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bir aylık tutukluluk süresinin ardından serbest bırakılan Özkan, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması sonrası Türkiye’ye döndü.

Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece saat 00.30 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Ebru Özkan’ı ailesinin yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Bir ay süren ayrılığın ardından ailesine ve yakınlarına kavuşan Özkan, havalimanının VİP bölümünde yakınlarıyla kucaklaştığı sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

Havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tutukluluk süresinde yaşadıklarına ilişkin açıklamada bulunan Ebru Özkan, “Herkese sonsuz teşekkürler. Çok şükür bitti. Vatanımdayım, huzurluyum. Böyle değerli bir günde gelmiş olmak da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Büyükelçiğimiz sürekli olarak davayı takip ediyordu. Bana sürekli haberler geliyordu. Türkiye’den gelen destekler bana sürekli olarak bildiriliyordu. Açıkçası çok şaşkındım. Yani bu kadar yayıldığını ve davaya bu kadar destek verildiğini bilmiyordum. Bu anlamda da Türk halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanımız da Recep Tayyip Erdoğan’a da sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular” dedi. Ebru Özkan daha sonra yakınlarıyla birlikte Havalimanından ayrıldı.

  • Güncel 16 Temmuz 2018 02:12
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