e-Devlet'ten yeni hizmet müjdesi

e-Devlet kapısı üzerinden yeni hizmetler vatandaşın erişimine açıldı. e-Devlet kapısı üzerinden yeni hizmetler vatandaşın erişimine açıldı.

e-Devlet'ten yeni hizmet müjdesi

E-Devlet`e bir yeni hizmetler eklendi. Milyonlarca vatandaşın hayatını her geçen gün kolaylaştıran e-Devlet; bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile beraber yaptığı iş birliği sayesinde yeni hizmetleri bünyesine eklemeye devam ediyor.

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e-Devlet'ten yeni hizmet müjdesi

e-Devlet kapısı üzerinden yeni hizmetler vatandaşın erişimine açıldı. e-Devlet kapısı üzerinden yeni hizmetler vatandaşın erişimine açıldı. Yüzlerce hizmeti barındıran e-Devlet'in bünyesine yepyeni hizmetler daha eklendi.


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e-Devlet'ten yeni hizmet müjdesi

İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması Bu hizmeti kullanarak, imar kurallarına aykırı yapılarınız için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı sorgulayabilirsiniz. Dernek Sorgulama


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e-Devlet'ten yeni hizmet müjdesi

Bu hizmeti kullanarak, sorgulanan kelimeyi içeren isimde dernek olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerde adınıza açılmış ve taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

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