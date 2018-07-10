e-Devlet'ten yeni hizmet müjdesi

E-Devlet`e bir yeni hizmetler eklendi. Milyonlarca vatandaşın hayatını her geçen gün kolaylaştıran e-Devlet; bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile beraber yaptığı iş birliği sayesinde yeni hizmetleri bünyesine eklemeye devam ediyor.



