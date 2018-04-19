Düz bir karına sahip olmak için ne yapmalıyız?

Düz bir karına sahip olmak için beslenme ve antrenman çok önemli. Karın kası yapmak için yapmanız gereken egzersizler nelerdir? Fitness’ı hayatının bir parçası olarak görenler için karın kası yapmaya yönelik kolay, uygulanabilir ve etkili fitness hareketleri...

Düz bir karına sahip olmak için ne yapmalıyız?

Vücuttaki karın kası görünümünün 2 yolu vardır. Bunlardanbiri beslenme diğeri ise doğru bir antrenmandır. Beslenmede vücut yağları belli bir oranın altına çekilmediği sürece her ne kadar mekik ve benzeri egzersizler yapılsa da karın kası görülmez. İçerde kas büyür ve gelişir ancak görünüşteki yağ tabakası bunu engeller. Özelikle basit şeker, glüten (buğday ve buğday unu), laktoz uzun vadeli olarak tüketim sepetinden çıkartılmalıdır. Geriye kalan gıdalar sağlıklı yağlar, sağlıklı proteinler ve sebzelerdir. Bu beslenme şekli ile alınan kalori belli bir seviyenin üstüne geçmez, hücresel anlamda da besler ve tokluk hissiyatını verir

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Düz bir karına sahip olmak için ne yapmalıyız?

Antrenman kısmında ise vücut yağ oranını düşürecek şekilde hareket etmek gerekir. Daha fazla kalori harcatan, örneğin sadece koşmak ve uzun süreli, tempolu koşmak,
yüksek verimli antrenmanlar sürdürülebilir modeller değildir. Vücudun yorulmasına bağlı olarak zamanla sakatlıklara ve kas kayıplarına sebep olur. Burada direnç egzersizlerinin dominant olduğu bir antrenman belirlenmelidir. Karın kasları karın bölgesinde gelişen, yan yana ve alt alta 6 kutu şeklinde görülen kas grubudur.

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Düz bir karına sahip olmak için ne yapmalıyız?

İyi ve kalıcı bir görünüm kazanması için üstten bükülerek, bacakları alttan yukarı doğru bükerek ve sağa sola dönüşler ile 3 farklı şekilde çalıştırılmalıdır. Ayrıca egzersizler sırasında kalça ve belin stabilizasyonu oldukça önemlidir. Bu şekilde ilerlemek uzun vadede karın kası görünümünü kaçınılmaz yapar” diyor.

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Düz bir karına sahip olmak için ne yapmalıyız?

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