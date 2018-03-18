Duygulandıran görüntüler! Bir anda ayağa kalktılar ve...

Daha önce İzmir'deki hain terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümünde duygu yüklü şiir okuyarak video hazırlayan Nehir Doğan, Ceren Atış ve Ceylin Doğan isimli üç kuzen, bu kez de 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle üzerlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve Türk bayrağı bulunan tişörtler giyerek, metroda bir anda ayağa kalkıp İstiklal Marşı'nı okudu. Miniklerin bu performansı, yolcular tarafından da büyük beğeni topladı. Bazı yolcular, miniklere sarılıp öptü.

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