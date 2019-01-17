Düşen çığ sonrası seferber olmuşlardı: Acı haber geldi!

KAHRAMANMARAŞ’ın Çağlayancerit ilçesinde bir kişi çığ altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin Ramazan Sakallı’ya ait olduğu belirlendi.

Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu da iş makinesiyle açılmaya çalıştı.

Yaklaşık 100 kişi de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, kazma ve küreklerle yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye ilerledi.