Düşen çığ sonrası seferber olmuşlardı: Acı haber geldi!

KAHRAMANMARAŞ’ın Çağlayancerit ilçesinde bir kişi çığ altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin Ramazan Sakallı’ya ait olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Bayram Sakallı'nın üzerine, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü.
Yaklaşık 100 kişi de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, kazma ve küreklerle yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye ilerledi.
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