Duş alırken yapmamanız gereken 8 şey! Cildiniz zarar görüyor olabillir

Duş alırken bazı insanlar kendini dünyanın en huzurlu insanı hisseder bazı insanlarsa çile çeker. İnsanın temizliği için yapılması gereken en önemli aktivite olan duşu ne kadar doğru alıyorsunuz? İşte duş alırken cildinize zarar verebilecek olan ve yapmamanız gereken 8 kural.
ÇOK SICAK SU İLE YIKANMAYIN
Sıcak su gevşemenize ve rahatlamanıza yardımcı olabilir, fakat çok sıcak suyla yıkanmak cildinizin kurumasına sebep olabilir. Sıcak su yerine ılık su ile duş almak cildiniz için daha verimli olacaktır.
UZUN SÜRE DUŞTA KALMAYIN
Uzun süre duşta kalınca, cildinizin buruş buruş görüntü aslında cildinizin nem kaybettiğini gösterir. Bu yüzden çok uzun süreli duşlar almamaya özen gösterin.
CİLDİ NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN
Her cilt tipi duş sonrası nemlendirilmeye ihtiyaç duyar. Cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyle her duştan sonra mutlaka vücudunuzu nemlendirin. Duştan sonra çok üşeniyorsanız, son durulama işleminden sonra bütün vücudunuza bebe yağı sürüp yeniden durulayabilirsiniz. Böylelikle cildiniz gereken nemi alacaktır.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER