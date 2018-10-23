Duş alırken yapmamanız gereken 8 şey! Cildiniz zarar görüyor olabillir

Duş alırken bazı insanlar kendini dünyanın en huzurlu insanı hisseder bazı insanlarsa çile çeker. İnsanın temizliği için yapılması gereken en önemli aktivite olan duşu ne kadar doğru alıyorsunuz? İşte duş alırken cildinize zarar verebilecek olan ve yapmamanız gereken 8 kural.