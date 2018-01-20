Durumu kötü! Fulden Uras apar topar hastaneye kaldırıldı

Durumu kötü! Fulden Uras apar topar hastaneye kaldırıldı

Uzun zamandır sahnelerde ve ekranlardan uzak duran ve mütevazi bir hayatı tercih eden şarkıcı Fulden Uras, zor günler geçiriyor. Fulden Uras, geçtiğimiz yıl sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acilen ameliyata alınmıştı. Ses sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Fulden Uras’ın boyun fıtığı nedeniyle ciddi ağrılarla hareketsiz yattığını ve zor günler geçirdiğini açıkladı. Hayaller Gerçek Olsa derneğinin kurucusu ve dernek üzerinden Kelebek çocukların yardım meleği olan şarkıcı Fulden Uras'ın hastanede olması sevenlerini ve hayranlarını üzdü.

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Durumu kötü! Fulden Uras apar topar hastaneye kaldırıldı

Onur Akay, 49 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu hakkında, “Ciddi ağrıları olan Fulden günlerdir evinde hareketsiz bir şekilde yatıyor. Telefonlarına bile cevap veremeyen Uras, ilaç tedavisi görüyor. Bugün emar çekilmek üzere hastanede ve doktorları ameliyat olup olmayacağına karar verecek. Arkadaşımız dualarınızla iyi olacak inşallah" açıklamasında bulundu.

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Durumu kötü! Fulden Uras apar topar hastaneye kaldırıldı

Bir döneme damgasını vuran ve şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kuran Fulden Uras, kendisini hayır işlerine adamıştı.

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Durumu kötü! Fulden Uras apar topar hastaneye kaldırıldı

İşte Fulden Uras'ın hastaneden odasından fotoğrafı...

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