Durumu kötü! Fulden Uras apar topar hastaneye kaldırıldı

Uzun zamandır sahnelerde ve ekranlardan uzak duran ve mütevazi bir hayatı tercih eden şarkıcı Fulden Uras, zor günler geçiriyor. Fulden Uras, geçtiğimiz yıl sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acilen ameliyata alınmıştı. Ses sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Fulden Uras’ın boyun fıtığı nedeniyle ciddi ağrılarla hareketsiz yattığını ve zor günler geçirdiğini açıkladı. Hayaller Gerçek Olsa derneğinin kurucusu ve dernek üzerinden Kelebek çocukların yardım meleği olan şarkıcı Fulden Uras'ın hastanede olması sevenlerini ve hayranlarını üzdü.

