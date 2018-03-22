Durakta bekleyen kadına uçan tekme pahalıya patladı!

Barcelona'da durakta bekleyen kadına uçan tekme atan adamın videosu büyük tepki çekti. Mario Garcia Montealegre isimli adamın şaka amaçlı yaptığını söylediği hareketi yüzünden 60 bin euro (290 bin TL) para cezasına çaptırıldı.

Mario Garcia Montealegre, Barselona'nın Diagonal Mar bölgesinde bir arkadaşıyla yolun kenarında duran kurbanına yaklaşırken arkadaşı tarafından filme çekildi. Görüntülerde, 24 yaşındaki Montealegre'nin, 48 yaşındaki kadına koşmadan önce parmaklarıyla geri saydığı ve bir tekme fırlattığı görülüyor.

Katalan polisi, Şubat 2015'te gerçekleşen saldırının görüntülerini yayınlayarak, " Masum insanlara saldırmanın iyi olduğunu düşünen bu kişiyi yakalamamıza yardım edin" dedi. Video sosyal medyada yayıldıktan sonra Montealegre karakola giderek teslim oldu. Savcının aslında 45 bin euro tazminat istediği ancak adamın iyi niyet göstergesi olarak 60 bin euro ödediği açıklandı.

  • Güncel 22 Mart 2018 12:03
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • beynini dürdüğüm 22 Mart 2018 12:50 sen nasıl bir hayvanmışsın birader. biride sana tekme atsada o metro merdivenlerinden aşağıda kafa üzeri bir yuvarlansan.

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