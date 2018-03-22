Dünyayı ayağa kaldırdı üç bacaklı çocuk kıyamet alameti gibi

ÇİN'de dünyaya gelen 3 bacaklı bebek, tıp dünyasını ayağa kaldırdı. Parazit ikizinin parçalarını vücudunda barındıran 11 aylık bebek, 10 saat süren bir cerrahi operasyonun ardından bir bacağından kurtuldu. Yine de bu vaka dünyaya da şaşkınlık yarattı.

Dünyayı ayağa kaldırdı üç bacaklı çocuk kıyamet alameti gibi

ÇİN'de dünyaya gelen 3 bacaklı bebek, tıp dünyasını ayağa kaldırdı. Parazit ikizinin parçalarını vücudunda barındıran 11 aylık bebek, 10 saat süren bir cerrahi operasyonun ardından bir bacağından kurtuldu. Yine de bu vaka dünyaya da şaşkınlık yarattı.

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Dünyayı ayağa kaldırdı üç bacaklı çocuk kıyamet alameti gibi

PARAZİT İKİZ NEDİR; Parazitik ikizlerde, ikizlerden birinin bir bölümü diğer ikizin üzerinde yaşamaya devam eder. İkizlerden biri yaşamını sorunsuz devam ettirirken diğeri giderek zayıflar.

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Dünyayı ayağa kaldırdı üç bacaklı çocuk kıyamet alameti gibi

Xiao Fei kod adlı bebek 10 saatlik bir operasyonla kurtuldu. Peki bebeğin durumu daha öncede farkedilmedi mi? Çin'in güneyinde yaşayan aile, annenin hamileliği sırasında doktor kontrolüne gitmedi. Bu yüzden bebeğin durumu fark edilemedi.

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Dünyayı ayağa kaldırdı üç bacaklı çocuk kıyamet alameti gibi

Minik bebek ilerleyen zamanlarda iyileşecek. Ancak bazı organları tam olarak çalışmayacak.

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