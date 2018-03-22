Dünyayı ayağa kaldırdı üç bacaklı çocuk kıyamet alameti gibi

ÇİN'de dünyaya gelen 3 bacaklı bebek, tıp dünyasını ayağa kaldırdı. Parazit ikizinin parçalarını vücudunda barındıran 11 aylık bebek, 10 saat süren bir cerrahi operasyonun ardından bir bacağından kurtuldu. Yine de bu vaka dünyaya da şaşkınlık yarattı.