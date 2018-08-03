Dünyası başına yıkıldı! Nur Yerlitaş'tan kötü haber

Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nin beyin cerrahı Prof. Dr. Necmettin Pamir’in muayenesi ve gerekli testlerin ardından, Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının panik atak kaynaklı olduğunu düşünen Yerlitaş, aldığı haberle sarsıldı. Nur Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacak.
Uzun zamandır ekranlarda boy göstermeyen ünlü modacı Nur Yerlitaş, sonunda ortaya çıktı. Son dönemde hem hayli kilo veren hem de tarz değişikliğine giden Nur Yerlitaş, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlayan modacı “Uzun süredir sıkı diyetteyim. Toplam 32 kilo verdim” demişti.
BUNALIMA GİRMİŞ ZOR ZAMANLAR GEÇİRMİŞ: Nur Yerlitaş, imaj değişikliğinin nedeninin ise bunalım olduğunu söylemişti; “Zor zamanlar geçirdim. Bunalıma girdim. Değişikliğin nedeni o.” Yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu olurken Nur Yerlitaş, ''Henüz bir proje yok ortada olduğu zaman hepiniz duyarsınız.'' şeklinde konuşmuştu.
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