Dünyanın konuştuğu İskoç kız! 13 yaşında okulu bıraktı milyoner oldu!

Dünya 20 yaşındaki İskoç kızın başarısını konuşuyor. İşkoçya’nın Glasgow şehrinde dünyaya gelen Liv Conlon adlı kadın 13 yaşında okulunu bırakıp bir şirket kurdu ve şimdi milyonlar kazanıyor.

Dünyanın konuştuğu İskoç kız! 13 yaşında okulu bıraktı milyoner oldu!

Dünya 20 yaşındaki İskoç kızın başarısını konuşuyor. İşkoçya’nın Glasgow şehrinde dünyaya gelen Liv Conlon adlı kadın 13 yaşında okulunu bırakıp bir şirket kurdu. Conlon’un kurduğu ThePropertyStagers şirketi milyonlarca para kazandırıyor.

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Dünyanın konuştuğu İskoç kız! 13 yaşında okulu bıraktı milyoner oldu!

Liv Conlon’un başarı hikayesi okulda gördüğü muamele ve o hayattan sıkılmasıyla başlıyor. 13 yaşında şirket kurmayı kafasına koyan Conlon, verdiği iç tasarım hizmetiyle hayalini gerçekleştirmeyi başarıyor.

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Dünyanın konuştuğu İskoç kız! 13 yaşında okulu bıraktı milyoner oldu!

13 yaşındayken Çin’den getirttiği ürünlerle 5000 sterline ulaşan genç girişimci, hiç kimsenin katkısı olmadan kendi işinin patronu olmayı başararak ThePropertyStagers adında iç tasarım şirketi kuruyor.

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Dünyanın konuştuğu İskoç kız! 13 yaşında okulu bıraktı milyoner oldu!

Öğretmenlerinin kendisi için çılgın ifadesini kullandığı Liv Conlon'ın şirketi ilk yılında tam 30.000 Euro kazanıyor. Liv, 19 yaşındayken ikincisinde 1 milyon sterlinin üzerine çıkmayı başarıyor. Artık yılda 300'den fazla mülk satan Liv, annesini ve kardeşini de şirketinde işe alıp 10 kişilik bir ekiple şirketini büyüterek miyonlarca para kazanmayı başarıyor.

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