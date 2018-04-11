Dünyanın konuştuğu isimden şaşırtan açıklama! Facebook'ta...

Zuckerberg, 'Facebook: Tüketici Verilerinin Kullanımı ve Şeffaflığı' adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan 'Cambridge Analytica' adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.