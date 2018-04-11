Dünyanın konuştuğu isimden şaşırtan açıklama! Facebook'ta...

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi. Zuckerberg, konuşmasında kendi profil bilgilerinin de üçüncü parti gruplara satıldığını söyledi.

Dünyanın konuştuğu isimden şaşırtan açıklama! Facebook'ta...

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi.

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Dünyanın konuştuğu isimden şaşırtan açıklama! Facebook'ta...

ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği oturumda dün ifade veren Zuckerberg, bugün ise Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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Dünyanın konuştuğu isimden şaşırtan açıklama! Facebook'ta...

Zuckerberg, 'Facebook: Tüketici Verilerinin Kullanımı ve Şeffaflığı' adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan 'Cambridge Analytica' adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

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Dünyanın konuştuğu isimden şaşırtan açıklama! Facebook'ta...

Açılış konuşmasında, insanların Facebook'taki bağlantıları kullanarak diğer insanlara zarar vermesi ve sahte bilgi yaymasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, "İnsanların Facebook üzerinde paylaşımlarına karşı sorumluluğumuz var" ifadesini kullandı.

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