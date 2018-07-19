Dünyanın en zengin insanı nasıl yaşar? İşte Jeff Bezos'un hayatı

Geçtiğimiz gün ABD'nin en değerli ikinci şirketi olan Amazon'un hisselerindeki artışla birlikte şirketin kurucusu Jeff Bezos, sadece birkaç saat içinde 1.2 milyar dolar (6 milyar lira) kazanç sağladı. Servetini son 2 yılda 2 kat arttıran Bezos şu anda dünyanın en zengin insanı. 150 milyar dolarlık kişisel serveti bulunan Bezos, en zenginler listesinde 2'nci sırada yer alan Microsoft'un sahibi Bill Gates'e 55 milyar dolar fark attı. Peki hayal bile edilemeyecek bir servete sahip olan dünyanın en zengin adamı nasıl bir hayat yaşıyor? İşte Jeff Bezos'un hayatı...
1964 doğumlu Bezos’un 1995’te kurduğu Amazon, açıldığı gün sadece 6 sipariş almıştı. Günlük sipariş sayısı 2018’de 2 milyona ulaştı. Serveti ne olursa olsun, Bezos’un günlük yaşamındaki rutini ise hiç değişmiyor. Dünyanın en zengin adamının günlük rutini özetle şöyle: Bezos, sabahları vücudu ne zaman isterse o zaman uyanıyor. Asla alarm kurmuyor, kimse de gelip onu uyandırmıyor. En az 8 saat uyuyor.
Çalışkanlığı ile biliniyor ancak ailesine vakit ayırmaktan taviz vermiyor. Güne mutlaka roman yazarı olan karısı MacKenzie Bezos ile kahvaltı yaparak başlıyor. Öğlene kadar zamanını çocuklarına ayırıyor.
Bezos’un kahvaltı anlayışı da biraz farklı. Favori menüsü şöyle: Patatesli ahtapot, sarımsaklı yoğurt, pastırma ve yumurta.
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