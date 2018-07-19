Dünyanın en zengin insanı nasıl yaşar? İşte Jeff Bezos'un hayatı

Geçtiğimiz gün ABD'nin en değerli ikinci şirketi olan Amazon'un hisselerindeki artışla birlikte şirketin kurucusu Jeff Bezos, sadece birkaç saat içinde 1.2 milyar dolar (6 milyar lira) kazanç sağladı. Servetini son 2 yılda 2 kat arttıran Bezos şu anda dünyanın en zengin insanı. 150 milyar dolarlık kişisel serveti bulunan Bezos, en zenginler listesinde 2'nci sırada yer alan Microsoft'un sahibi Bill Gates'e 55 milyar dolar fark attı. Peki hayal bile edilemeyecek bir servete sahip olan dünyanın en zengin adamı nasıl bir hayat yaşıyor? İşte Jeff Bezos'un hayatı...