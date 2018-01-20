Dünyanın en zengin adamının kızı ortaya çıktı hayatı çok başka

Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Bill Gates her zaman mütevazi yaşam tarzıyla dikkatleri çekiyor. Bir kızı ve bir oğlu olan Bill Gates'in magazinden uzak yaşayan kızı ortaya çıktı. Kuvetyli sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşan Bill Gates'in kızı gündeme oturdu. Gelin hep birlikte Bill Gates'in kızına bakalım.