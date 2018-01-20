Dünyanın en zengin adamının kızı ortaya çıktı hayatı çok başka

Dünyanın en zengin adamının kızı ortaya çıktı hayatı çok başka

Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Bill Gates her zaman mütevazi yaşam tarzıyla dikkatleri çekiyor. Bir kızı ve bir oğlu olan Bill Gates'in magazinden uzak yaşayan kızı ortaya çıktı. Kuvetyli sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşan Bill Gates'in kızı gündeme oturdu. Gelin hep birlikte Bill Gates'in kızına bakalım.

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Dünyanın en zengin adamının kızı ortaya çıktı hayatı çok başka

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates basından uzak bir şekilde büyüdü. Ancak son dönemlerde sosyal paylaşım sitesi Instagram'da hayatından kesitleri gözler önüne seriyor.

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Dünyanın en zengin adamının kızı ortaya çıktı hayatı çok başka

Stanford Üniversitesi’nde okuyan Jennifer, İngiliz medyası tarafından yakın takibe alındı. Son dönemde biniciliğe ağırlık veren ve ABD Binicilik Federasyonu sıralamasında 19’uncu sırada yer alan Jennifer, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

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Dünyanın en zengin adamının kızı ortaya çıktı hayatı çok başka

Bol bol tatil yaptığı fotoğrafları paylaşan Jennifer’ın karelerinde Kuveytli erkek arkadaşıyla çekilen fotoğrafları dikkat çekiyor. Washington doğumlu Jennifer, Stanford Üniversitesi’nde biyoloji lisansı yaparken, erkek arkadaşı Nayel Nassar ile üniversitede tanıştığı ortaya çıktı.

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