Dünyanın en uzun köprüsü Geçiş ücreti ise...

Dünyanın deniz üzerindeki en uzun köprüsü olacak Hong Kong - Zhuhai - Macao köprüsü açıldı. Açılışını Çin Devlet Başkanı Şi Cin Ping'in yaptığı köprü 55 kilometre uzunluğunda ve 20 milyar dolara mal oldu. Köprüden geçiş ücreti 21 dolar ancak özel araç sahiplerinin izin belgesi alması gerekiyor.

Dünyanın en uzun köprüsü Geçiş ücreti ise...

55 kilometrelik bir dev: Hong-Kong Zuhai-Macau köprüsü. 3 köprü ve bir tünelden oluşan proje 20 milyar dolar yani yaklaşık 110 milyar liraya mal oldu.

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Dünyanın en uzun köprüsü Geçiş ücreti ise...

En uzun köprü geçişi ise tam 29,6 kilometre. Köprünün tamamı için geçiş ücreti olarak ise 21 dolar ödemek gerekiyor. Bölgenin en işlek deniz yollarından birinin üzerine yapılan köprü için yapay bir ada inşaa edildi.

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Dünyanın en uzun köprüsü Geçiş ücreti ise...

400 bin ton çelik kullanıldı. 8 yılda tamamlanan proje için denizin 40 metre derinliğine 6,7 kilometre uzunluğunda bir sualtı tüneli de yapıldı. Köprünün açılmasıyla 4 saatlik Hong Kong Zuhai rotası 45 dakikaya inecek.

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Dünyanın en uzun köprüsü Geçiş ücreti ise...

Ancak köprünün Çin sembolik anlamı da büyük. Aktivistler, köprünün Pekin'in 1997 yılında Çin'e bağlanan Hong-Kong üzerindeki etkisini arttırmak için bir güç gösterisi olduğunu iddia ediyor.

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