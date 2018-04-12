Dünyanın en sıra dışı ülkesi!

Burası denizin ortasında 550 metrekarelik alana sahip olan bir ülke… Dünyanın en küçük ülkesi Sealand'de sadece 27 kişi yaşıyor. Hatta futbol takımları bile var ve KKTC ile bir maç bile yapmışlar. İşte dünyanın en küçük ülkesi hakkında ilginç bilgiler...
Bir ülke için nüfusun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ülke nüfus sayısıyla kendi gücünü gösterir. Yalnız dünyada öyle bir ülke var ki, 27 kişiden ibaret. Sayısı size ilginç gelse de Sealand ismindeki bu ülke devlet olmayı başarabilmiş ve dünyanın en küçük ülkesi olarak adını yazdırmış. Bu ülkenin ciddi ciddi internet servisleri var ve uçakla, denizaltıyla saldırılmadığı sürece dünyanın en güvenilir yerlerinden biri. İşte bu minik ülke hakkında bilinmesi gerekenler...
İngiltere'nin doğu kıyısına 6 mil uzaklıkta olan Sealand, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarının hava saldırısını önlemek için İngiltere tarafından 550 metrekarelik alana inşa edilen bir deniz kalesi.
İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bates, işgal ettiği Sealand’ın uluslararası karasularında bulunduğu için devlet statüsüne çıkarılabileceğini söyledi ve kendisini prens ilan etti. Ailesiyle birlikte kendi kurduğu bu küçük ülkede yaşamaya başlayan Roy Bates, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından adadan atılmaya çalışıldı.
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