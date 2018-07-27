Dünyanın en pahalı arabası tam 17.5 milyon dolar!

Pagani, dünyanın en pahalı aracını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Sadece 3 adet üretilecek 789 beygir gücündeki Pagani Zonda HP Barchetta’nın fiyatı 17.5 milyon dolar olacak.

Sadece 3 adet üretilecek Pagani Zonda HP Barchetta'nın fiyatının, 17.5 milyon dolar olacağı Pagani tarafından doğrulandı. Pagani Zonda HP Barchetta, dünyanın en pahalı otomobil olarak kabul ediliyor. Geçen yıl piyasaya çıkan ve yaklaşık 13 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat geçen Rolls-Royce Sweptail modelini de tahtından etmeyi başardı.



