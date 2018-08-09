Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den hangileri var

Times Higher Education isimli derginin her yıl yaptığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması, geleneği bu yılda bozulmadı ve 2018 dünyanın en iyi üniversiteleri listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den üniversitelerde yer aldı. İşte dünyanın en iyi üniversiteleri

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den hangileri var

Times Higher Education ya da eski adıyla Times Higher Education Supplement üniversiteler hakkında haberleri ve gelişmeleri aktaradan bir İngiliz dergisi. Times Higher Education isimli bu derdg, her yıl World University Rankings (Dünya Üniversiteleri sıralaması) adı altında, dünyanın en iyi üniversitelerini belirliyor. Bu kapsam dünyanın en iyi üniversiteleri 2018 yılı listesi yayınlandı. İşte Türkiye'den listeye giren üniversiteler ve sıralama...

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den hangileri var

Öncelikle ilk 10 üniversiteye bir bakalım...
1: Oxford Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 20,409
Personel başına öğrenci sayısı: 11.2
Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 38
Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 46 / 54

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den hangileri var

2: Cambridge Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 18,389
Personel başına öğrenci sayısı: 10.9
Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 35
Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den hangileri var

3: Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü
Öğrenci sayısı: 2,209
Personel başına öğrenci sayısı: 6.5
Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 27
Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 31 : 69

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