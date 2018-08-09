Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den hangileri var

Times Higher Education ya da eski adıyla Times Higher Education Supplement üniversiteler hakkında haberleri ve gelişmeleri aktaradan bir İngiliz dergisi. Times Higher Education isimli bu derdg, her yıl World University Rankings (Dünya Üniversiteleri sıralaması) adı altında, dünyanın en iyi üniversitelerini belirliyor. Bu kapsam dünyanın en iyi üniversiteleri 2018 yılı listesi yayınlandı. İşte Türkiye'den listeye giren üniversiteler ve sıralama...

