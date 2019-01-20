Dünyanın en iyi modelinin mesleği şaşırtacak!

Geçe yıl 31'incisi düzenlenen Best Model of the World yarışmasında birinci, Fas doğumlu model Iman Casablanca oldu. Yarışmayla birlikte dikkatleri üzerine çeken Casablanca, güzelliği kadar aldığı eğitimle de takdir topladı.
Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, aynı zamanda Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor. Casablanca, iki yıl önce tanıştığı organizatör ve mejaner Erkan Özerman'la birlikte hayatının değiştiğini söyledi.
"Her konuda eğitim aldım" diyen Casablanca, "Matematik mühendisiyim ama benim hayallerim ekran ve oyunculuk" şeklinde konuştu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER