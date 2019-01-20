Dünyanın en iyi modelinin mesleği şaşırtacak!

31. Best Model of the World yarışmasında birinci seçilen Faslı model Iman Casablanca, güzelliği kadar eğitimiyle de dikkat çekiyor.

Geçe yıl 31'incisi düzenlenen Best Model of the World yarışmasında birinci, Fas doğumlu model Iman Casablanca oldu. Yarışmayla birlikte dikkatleri üzerine çeken Casablanca, güzelliği kadar aldığı eğitimle de takdir topladı. Twitter

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Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, aynı zamanda Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor. Casablanca, iki yıl önce tanıştığı organizatör ve mejaner Erkan Özerman'la birlikte hayatının değiştiğini söyledi. Twitter

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"Best Model yarışmasıyla tüm dünyaya açılabilirsiniz" diyen Faslı model, "Türkçeyi çok iyi öğrenmeye çalıştım" ifadesini kullandı. Twitter

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