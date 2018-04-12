Dünyanın en iyi korunan sırlarla dolu yerleri

Dünya üzerinde iyi korunan yerlerin olduğunu hepimiz biliyoruz ama üstün güvenlik önlemleri ile korunan ve içerisinde çok değerli ve gizli maddelerin olduğu yerleri çoğumuz bilmiyoruz…

Cheyenne Dağı Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi. Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1’de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı’nın da eviydi. Twitter

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Cheyenne Dağı Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi. Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1’de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı’nın da eviydi. Twitter

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Cheyenne Dağı Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi. Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1’de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı’nın da eviydi. Twitter

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