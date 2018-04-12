Dünyanın en iyi korunan sırlarla dolu yerleri

Cheyenne Dağı Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi. Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1’de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı’nın da eviydi.
Cheyenne Dağı Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi. Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1’de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı’nın da eviydi.
Cheyenne Dağı Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi. Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1’de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı’nın da eviydi.
Iron Mountain Demir Dağı birçok gizli belgenin kendi altında tutulduğuna dair bahsi geçen bir yer… Yerden 200 feet aşağıda, bu kireçtaşı madeninin büyüklüğü 1.7 milyon metrekare civarında.
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