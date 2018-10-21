Dünyanın en ince telefonu fiyatı ile şoke etti

aponya'nın en büyük telekomünikasyon firmalarından NTT Docomo, 5,3 milimetre kalınlığında bir telefonun ülkede önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını duyurdu. Japon firma dünyanın en ince telefonunu üretti. BBC'de yer alan habere göre, 5,3 milimetre kalınlığında ve 4G destekli telefon kredi kartı büyüklüğünde ve böylece cüzdanların kredi kartı ceplerine sığabiliyor.