Dünyanın en güzel kızı 10 Year Challenge paylaşımıyla ortalığı salladı

'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Thylane Blondeau, yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik kattı. Şu anda 17 yaşında olan ve modellik yapan Fransız güzel, ’10 Year Challenge’ akımına uyarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini büyüledi.
Thylane Blondeau, 7 yaşındayken çektirdiği fotoğraf internette yayılınca birden dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Şu anda Instagramda 2.9 milyon takipçisi olan Blondeau, Juicy Couture, L’Oreal Paris ve Tommy Hilfiger gibi markalarla çalışıyor.
Thylane Blondeau, aynı zamanda harıl harıl yeni giyim markası için çalışıyor. Blondeau'nun, markasının ismini ise 'Cennet Mayıs'... Genç model, geçtiğimiz günlerde takipçilerine müjdeli haberi 'Sizin için tam 1 yıldır uğraşıyorum, çok az kaldı' sözleriyle duyurmuştu.
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