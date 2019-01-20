Dünyanın en güzel kızı 10 Year Challenge paylaşımıyla ortalığı salladı

7 yaşındayken bir dergiye verdiği pozla 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanını alan Thylane Blondeau, ’10 Year Challenge’ paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Dünyanın en güzel kızı 10 Year Challenge paylaşımıyla ortalığı salladı

'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Thylane Blondeau, yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik kattı. Şu anda 17 yaşında olan ve modellik yapan Fransız güzel, ’10 Year Challenge’ akımına uyarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini büyüledi.

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Dünyanın en güzel kızı 10 Year Challenge paylaşımıyla ortalığı salladı

Thylane Blondeau, 7 yaşındayken çektirdiği fotoğraf internette yayılınca birden dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Şu anda Instagramda 2.9 milyon takipçisi olan Blondeau, Juicy Couture, L’Oreal Paris ve Tommy Hilfiger gibi markalarla çalışıyor.

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Dünyanın en güzel kızı 10 Year Challenge paylaşımıyla ortalığı salladı

Güzel model son olarak sosyal medyanın yeni akımı ’10 Year Challenge’ paylaşımıyla gündeme geldi. Blondeau, 7 yaşında ünlü olduğu fotoğrafla bugünkü fotoğrafını yan yana paylaşınca takipçilerinden tam not aldı. Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Dünyanın en güzel kızı 10 Year Challenge paylaşımıyla ortalığı salladı

Thylane Blondeau, aynı zamanda harıl harıl yeni giyim markası için çalışıyor. Blondeau'nun, markasının ismini ise 'Cennet Mayıs'... Genç model, geçtiğimiz günlerde takipçilerine müjdeli haberi 'Sizin için tam 1 yıldır uğraşıyorum, çok az kaldı' sözleriyle duyurmuştu.

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