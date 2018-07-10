Dünyanın en güzel kız çocuğu Türkiye hayranı çıktı!

Dünyanın en güzel kız çocuğu olarak dünya çapında bir üne kavuşan rus asıllı çocuk model Anastasia Knyazeva'nın ailesi tam bir Türkiye hayranı çıktı. Anastasia ve ailesi bu yaz tam 2 kez Türkiye'ye tatil yapmak için geldi.

Gökyüzünü andıran mavi gözleri ve oyuncak bebeklere benzeyen yüzüyle dünyanın ne güzel kız çocuğu olarak anılan Rus Anastasia Knyazeva tam bir Türkiye hayranı çıktı. Daha 4 yaşında modelliğe başlayan ve reklam anlaşmalarından servet kazanan küçük kız “dünyanın en güzel kızı” ve “yaşayan oyuncak bebek” olarak tanımlanıyor. Anastasia daha 7 yaşında olmasına rağmen başta Rusya olmak üzere dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip . Twitter

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Hürriyet'in haberine göre dünyanın en güzel kız çocuğu bu yaz iki kez Türkiye'ye geldi. 6 yaşında lakabını aldıktan sonra uluslararası markalar için çalışmaya başladı. Böylece, dünya çapında ünlü oldu. Instagram’da bulunan hesabını 1,2 milyon kişi takip ediyor. Hesap annesi tarafından kontrol ediliyor ve 2014’den beri açık. Fotoğraf çekimleri ve gündelik resimleri bu hesapta paylaşıyor.

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Paylaştığı her fotoğraf binlerce beğeni ve yorum alıyor. Bazı fotoğrafları 50 binden fazla beğeniliyor. Twitter

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