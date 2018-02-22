Dünyanın en güzel 25 plajı! Listede Türkiye'de var

Dünyanın en büyük seyahat platformlarından biri olan TripAdvisor, binlerce kullanıcısının oylarıyla dünyadaki en iyi 25 plajı seçti.

Tatil hepimizin hakkı gönül ister ki en güzel otellerde, en eğlenceli mekanlarda dinlenelim ve tabiki en güzel plajlarda deniz girelim. Dünyanın en büyük seyahat platformlarından biri olan TripAdvisor, binlerce kullanıcısının oylarıyla dünyadaki en iyi 25 plajı seçti. Birbirinden güzel plajların yer aldığı listede Türkiye'den de bir plaj yer alıyor. İşte dünyanın en iyi 25 plajı... White Beach / Malay / Filipinler Plajı ziyaret için en iyi zaman Aralık ve Mayıs arası... Twitter

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Tatil hepimizin hakkı gönül ister ki en güzel otellerde, en eğlenceli mekanlarda dinlenelim ve tabiki en güzel plajlarda deniz girelim. Dünyanın en büyük seyahat platformlarından biri olan TripAdvisor, binlerce kullanıcısının oylarıyla dünyadaki en iyi 25 plajı seçti. Birbirinden güzel plajların yer aldığı listede Türkiye'den de bir plaj yer alıyor. İşte dünyanın en iyi 25 plajı... PUNTA UVA PLAJI / KOSTA RİKA Plajı ziyaret için en iyi zaman Kasım ve Mayıs arası...

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Tatil hepimizin hakkı gönül ister ki en güzel otellerde, en eğlenceli mekanlarda dinlenelim ve tabiki en güzel plajlarda deniz girelim. Dünyanın en büyük seyahat platformlarından biri olan TripAdvisor, binlerce kullanıcısının oylarıyla dünyadaki en iyi 25 plajı seçti. Birbirinden güzel plajların yer aldığı listede Türkiye'den de bir plaj yer alıyor. İşte dünyanın en iyi 25 plajı...NUNGWI PLAJI - ZANZİBAR / TANZANYA Plajı ziyaret için en iyi zaman Haziran ve Eylül arası.. Twitter

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