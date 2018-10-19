Dünyanın en genç milyarderi ek iş olarak bakın ne yapıyor

25 yaşındaki Norveçli Gustav Magnar'ın milyoner olmasının sebebi babasının dünyanın en büyük somon çiftliği olan Salmar Asa'yı, oğlu Gustav'a bırakmasıyla gerçekleşti. Mal varlığının 2,435 milyar euro olduğu tahmin edilen Gustav, dünyanın en genç milyarderi olarak kayıtlara geçti.