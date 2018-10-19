Dünyanın en genç milyarderi ek iş olarak bakın ne yapıyor

25 yaşındaki Norveçli Gustav Magnar'ın milyoner olmasının sebebi babasının dünyanın en büyük somon çiftliği olan Salmar Asa'yı, oğlu Gustav'a bırakmasıyla gerçekleşti. Mal varlığının 2,435 milyar euro olduğu tahmin edilen Gustav, dünyanın en genç milyarderi olarak kayıtlara geçti.
Sosyal medyada fenomen haline gelen Magnar, 1991 yılında babası tarafından kurulan çiftliği işletiyor ancak büyük bir aile şirketini yönetemeyeceğini düşünüyor.
Milyarderliğin yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Gustav Magnar ek olarak Team Models adlı bir ajansta modellik yapıyor.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni alan genç milyarderin 85 bin takipçisi bulunuyor.
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