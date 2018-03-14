Dünyanın en etkili 50 kadını arasında tek Türk o isim kim

Amerikan menşeli dünyaca ünlü bir dergi dünyanın en etkili 50 kadınını seçti. Bu yıl ilk defa yapılan listede ise tek bir Türk yer aldı. Peki dünyann en etkili 50 kadını arasında yer aladan tek Türk kim?

Dünyanın en etkili 50 kadını arasında tek Türk o isim kim

Amerikalı dünyaca ünlü bir dergi dergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde küresel eğlence sektörünün en etkili 50 kadınını belirledi. Eğlence endüstrisinin dünyada 2 trilyon dolarlık pazara ulaştığı belirtilirken, bu alanda kadınların gücünün de arttığı dile getiriliyor. Sinema, televizyon ve müzik gibi tüm eğlence sektöründe başarılı olmuş kadın isimlerin yer aldığı listedeki tek Türk yer aldı. Peki listede yer alan o Türk kadını kim?

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Dünyanın en etkili 50 kadını arasında tek Türk o isim kim

Bu yıl ilk kez yayınlanan listede Çin’den Almanya’ya, Rusya’dan Avustralya’ya, Nijerya’dan Katar’a, Danimarka’dan Fransa’ya kadar birçok ülkeden 50 kadın yer aldı. Derginin editörleri sanatçılar, yöneticiler ve yapımcıların yer aldığı listeyi belirlerken, bu isimlerin küresel kadın hakları alanında yaptıkları çalışmalara da dikkat edildi.

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Dünyanın en etkili 50 kadını arasında tek Türk o isim kim

Listede en etkili kadınlara sahip ülke İngiltere oldu. 12 İngiliz kadın listede yer almayı başardı. İngilizleri ise bu alanda 5 Çinli kadın takip etti. İtalyanlar ise 4 etkili kadın ile listede yer aldı.

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Dünyanın en etkili 50 kadını arasında tek Türk o isim kim

LİSTEDEKİ TEK TÜRK; Listedeki tek Türk ise Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı oldu. Begümhan Doğan Faralyalı, J.K. Rowling, Emma Watson, Salma Hayek, Sonia Friedman ve Sally Caplan gibi isimlerle aynı listede yer aldı.

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