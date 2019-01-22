Dünyanın en değerli markası netleşti listede teknoloji farkı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2019” araştırması sonuçlandı. Dünyanın en değerli markası 188 milyar dolarlık değeriyle “Amazon” oldu

Dünyanın en değerli markası netleşti listede teknoloji farkı

“Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2019” araştırması sonuçlarına göre dünyanın en değerli markası 188 milyar dolarlık değeriyle “Amazon” olurken, markasını en iyi temsil eden üst yönetici de Amazon CEO’su Jeff Bezos olarak belirlendi. Geçen yıl 151 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 25 artırarak 188 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu.

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Dünyanın en değerli markası netleşti listede teknoloji farkı

Dünya devleri arasında Apple 154 milyar dolarla ikinci, Google 143 milyar dolarla üçüncü, Microsoft da 120 milyar dolarla 4’üncü sırada yer aldı. Söz konusu listede 91 milyar dolarla Güney Koreli Samsung 5’inci, 87 milyar dolarla ABD’li telekom şirketi AT&T 6’ncı, 83 milyar dolarla Facebook 7’nci, 80 milyar dolarla Çinli banka ICBC 8’inci, 71 milyar dolarla ABD’li Verizon 9’uncu, 70 milyar dolarla China Construction Bank 10’uncu sıradan yer buldu.

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Dünyanın en değerli markası netleşti listede teknoloji farkı

Bu sene değerini en yüksek oranda yükselten marka, yüzde 326 artışla Çinli teknoloji firması iQiyi oldu. Geçen yıl 1 milyar dolar olan marka değerini bu sene 4,3 milyar dolara çıkaran şirket, listeye 483’üncü sıradan giriş yaptı. En fazla değer kaybına uğrayan marka ise yüzde 42 kayıpla değeri 11,4 milyar dolara gerileyen Çinli teknoloji firması JD.com olarak kayıtlara geçti.

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Dünyanın en değerli markası netleşti listede teknoloji farkı

Bu sene değerini en yüksek oranda yükselten marka, yüzde 326 artışla Çinli teknoloji firması iQiyi oldu. Geçen yıl 1 milyar dolar olan marka değerini bu sene 4,3 milyar dolara çıkaran şirket, listeye 483’üncü sıradan giriş yaptı. En fazla değer kaybına uğrayan marka ise yüzde 42 kayıpla değeri 11,4 milyar dolara gerileyen Çinli teknoloji firması JD.com olarak kayıtlara geçti.

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