Dünyanın en büyük kar labirenti yapıldı

Polonya'nın Zakopane kentinde bulunan dünyanın en büyük kar labirenti ziyaretçilerini ağırlıyor. Polonya'nın Zakopane şehrinde Guinness dünya rekorunu kırmak için dünyanın en büyük kar labirenti yapıldı. İlk olarak 2015-2016 döneminde yapıldığında kapladığı alan 2500 metre kare olan labirent bu sezon 3000 metre kare olarak genişletildi. Bazı ziyaretçiler çocuklarını havaya kaldırarak çıkış yolunu aradı. İşte içinde kendinizi kaybedeceğiniz dünyanın en büyük kar labirenti... Twitter

Facebook

Google Plus

1 13

Polonya'nın Zakopane kentinde bulunan dünyanın en büyük kar labirenti ziyaretçilerini ağırlıyor. Polonya'nın Zakopane şehrinde Guinness dünya rekorunu kırmak için dünyanın en büyük kar labirenti yapıldı. İlk olarak 2015-2016 döneminde yapıldığında kapladığı alan 2500 metre kare olan labirent bu sezon 3000 metre kare olarak genişletildi. Bazı ziyaretçiler çocuklarını havaya kaldırarak çıkış yolunu aradı. İşte içinde kendinizi kaybedeceğiniz dünyanın en büyük kar labirenti... Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

Polonya'nın Zakopane kentinde bulunan dünyanın en büyük kar labirenti ziyaretçilerini ağırlıyor. Polonya'nın Zakopane şehrinde Guinness dünya rekorunu kırmak için dünyanın en büyük kar labirenti yapıldı. İlk olarak 2015-2016 döneminde yapıldığında kapladığı alan 2500 metre kare olan labirent bu sezon 3000 metre kare olarak genişletildi. Bazı ziyaretçiler çocuklarını havaya kaldırarak çıkış yolunu aradı. İşte içinde kendinizi kaybedeceğiniz dünyanın en büyük kar labirenti... Twitter

Facebook

Google Plus

3 13