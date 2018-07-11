Dünyanın askeri güç sıralaması yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada

Global Fire Power 2018'de ülkelerin askeri güç sıralamasını yayınladı. Listeye göre Türkiye en güçlüler arasında yer aldı. Bakın kaçıncı sırada, işte o liste...

Dünyanın askeri güç sıralaması yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada

Global Fire Power 2018'de ülkelerin askeri güç sıralamasını yayınladı. Listeye göre Türkiye en güçlüler arasında yer aldı. Bakın kaçıncı sırada, işte o liste... 136- Bhutan 135- Liberya 134- Suriname 133- Sierra Leone

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Dünyanın askeri güç sıralaması yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada

Global Fire Power 2018'de ülkelerin askeri güç sıralamasını yayınladı. Listeye göre Türkiye en güçlüler arasında yer aldı. Bakın kaçıncı sırada, işte o liste... 132- Somali 131- El Salvador 130- Orta Afrika Cumhuriyeti 129- Moritanya

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Dünyanın askeri güç sıralaması yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada

Global Fire Power 2018'de ülkelerin askeri güç sıralamasını yayınladı. Listeye göre Türkiye en güçlüler arasında yer aldı. Bakın kaçıncı sırada, işte o liste... 128- Panama 127- Namibya 126- Gabon 125- Dominik Cumhuriyeti

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Dünyanın askeri güç sıralaması yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada

Global Fire Power 2018'de ülkelerin askeri güç sıralamasını yayınladı. Listeye göre Türkiye en güçlüler arasında yer aldı. Bakın kaçıncı sırada, işte o liste... 124- Bosna Hersek 123- Madagaskar 122- Nikaragua 121- Karadağ

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