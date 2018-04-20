Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber kadın oldu böyle paylaştı

ABD'li genç şarkıcı Justin Bieber, büyüdükçe olayların adamı oldu. Yaşadığı aşkları, dayak ve alkol skandalları, ev basmaları derken tam bir arızalı magazin figürüne dönüştü. Hal böyle olunca Justin Bieber adım atsa olay oluyor. Justin Bieber yine olay olmayı başardı.

Önceki gün, Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı Justin Bieber ve görenler hayret edip kaldı. Çünkü Justin Bieber mini elbisesini çekip kadın olarak bir davete katılmıştı. Herkes Justin Bieber kadın oldu yorumlarıyla dalga geçmişti.