Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber kadın oldu böyle paylaştı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Bieber öyle bir fotoğraf paylaştı ki, Selena Gomez ile olan karmaşık ilişkisinden daha fazla konuşuldu. Justin Bieber kadın oldu, fotoğrafını da Instagram üzerinden paylaştı. İşte olay yaratan o fotoğraf.

Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber kadın oldu böyle paylaştı

ABD'li genç şarkıcı Justin Bieber, büyüdükçe olayların adamı oldu. Yaşadığı aşkları, dayak ve alkol skandalları, ev basmaları derken tam bir arızalı magazin figürüne dönüştü. Hal böyle olunca Justin Bieber adım atsa olay oluyor. Justin Bieber yine olay olmayı başardı.

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Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber kadın oldu böyle paylaştı

Önceki gün, Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı Justin Bieber ve görenler hayret edip kaldı. Çünkü Justin Bieber mini elbisesini çekip kadın olarak bir davete katılmıştı. Herkes Justin Bieber kadın oldu yorumlarıyla dalga geçmişti.

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Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber kadın oldu böyle paylaştı

İŞTE O FOTOĞRAF; bilmedikleri şey ise aslında Justin Bieber'ın da kendi kendisiyle dalga geçiyor oluşuydu. Kısa sürede binlerce kişinin beğendiği bu fotoğraftaki montaj işlemi gerçeğinden ayırt edilemedi.

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Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber kadın oldu böyle paylaştı

Justin Bieber bu fotoğrafın altına 'Kız kardeşim, Rachel Bieber ile tanışmalısınız.' notunu düştü.

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