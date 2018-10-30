Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez Instagram tahtını kaybetti!

Instagram'da sahip olduğu 140milyon 348 bin takipçisi ile kraliçe ünvanını elinde bulunduran dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez 3 yıl sonra tahtından oldu. İşte Selana Gomez'i geçen isim...

Son dönemin popüler ismi C.Ronaldo, ulaştığı 144 milyon 413 bin takipçi sayısı ile 3 yıldır Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Selena Gomez'i geride bırakarak tahtın yeni sahibi oldu. İşte Instagram'da en çok takipçiye sahip ünlüler