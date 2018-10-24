Dünyaca ünlü Gürkan Şef'in çalışanlarından şok! "Bizi rehin bıraktı"

Sosyal medyanın etçiler savaşına döndüğü bu dönemde Nusret'ten sonra en çok adı duyulan isim Gürkan Şef oldu. Ancak Gürkan Şef'in çalışanları patronlarına çok kızgın. İşte, Gürkan Şef'in Mekke şubesine geçen yıl çalışmak için giden 6 Türk aşçı mahsur kaldıklarını söylediler.

Son dönemlerde adını sıkça duyuran Gürkan Şef'in Mekke şubesine geçen yıl çalışmak için giden 6 Türk aşçı, Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Aşçılar "Gürkan Şef bizi burada bıraktı gitti" diyerek sosyal medyanın gündemine oturdular. Gürkan Topçu ise "Ben de şu an itibariyle konuyla ilgili detaylı bilgi almaya çalışıyorum. Konunun en kısa sürede sonuçlanmasını bekliyorum" şeklinde konuştu. Twitter

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Bir buçuk yıl önce Suudi Arabistan'a çalışmak için götürülen 6 Türk aşçı, 6 ay çalıştırıldıktan sonra sözleşmelerini görünce şok oldular. Patronları Gürkan Şef’e değil, Cihan adında başka bir şirkete bağlı olduklarını öğrendiler. Maaşlarını da alamayan aşçılar “Suudi Arabistan'dan ülkemize dönmemiz için aracı firma 30 bin lira istiyor." şeklinde sitem ettiler. Twitter

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REHİN ALINDIK! Zor durumda kalan aşçılar, "Onların izni olmadan dönemiyoruz. Paramızı da alamıyoruz ve korkuyoruz. Hem rehin kaldık, hem kandırıldık.” şeklinde konuştu. Twitter

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