Dünyaca ünlü futbolcunun oğlu Aleyna Tilki'yi yakın takibe aldı

Hal ve hareketleriyle olduğu kadar Cevapsız Çınlama, O Sen Olsan Bari ve Dipsiz Kuyu gibi yaptığı başarılı şarkılarla da adından söz ettiren Aleyna Tilki'ye, İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham tarafından Instagram'dan takip edilmeye başlandı.
KARŞILIK GECİKMEDİ: Instagram'da 12 milyon takipçisi bulunan Brooklyn Beckham'ın Tilki'yi takip etmesinin ardından 18 yaşındaki şarkıcıdan da karşılık aldı.
19 yaşındaki Beckham, daha önce Nusret'e giderek yaptığı saltbae hareketiyle Türkiye'de gündeme gelmişti.
Babasının ardından Nusret'in New York'ta bulunan restoranına giden Brooklyn Beckham, Nusret'le birlikte çekilen ve saltbae hareketi yaptığı videoyu Instagram hesabından da yayınlamıştı.
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