Dünyaca ünlü futbolcunun oğlu Aleyna Tilki'yi yakın takibe aldı

Hal ve hareketleriyle olduğu kadar Cevapsız Çınlama, O Sen Olsan Bari ve Dipsiz Kuyu gibi yaptığı başarılı şarkılarla da adından söz ettiren Aleyna Tilki'ye, İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham tarafından Instagram'dan takip edilmeye başlandı.