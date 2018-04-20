Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti

İsveç doğumlu 28 yaşındaki DJ Avicii, Umman'ın başkenti Maskat'ya ölü bulundu. İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti.

Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti

İsveç doğumlu 28 yaşındaki DJ Avicii, Umman'ın başkenti Maskat'ya ölü bulundu. İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti. AİLESİ ÖLÜM HABERİNİ ALINCA YIKILDI Yapımcının ölüm nedeni paylaşılmayan açıklamada, Avicii'nin ailesinin haber karşısında yıkıldığı ve herkesten özel hayatlarına saygı duymalarını rica ettiği ifade edildi.

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Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti

2016 YILINDA TURNEYE ÇIKMAYI BIRAKMIŞTI Tanınmış DJ, daha önce aşırı alkol kullanımının yol açtığı akut pankreatit hastalığı geçirmişti. Safra kesesi ve apandisi 2014'te alınan yapımcı, 2016'da turneye çıkmayı bırakmış, sadece stüdyoda müzik yapmaya yönelmişti. 2 DEFA MTV ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLMUŞTU İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti.

26
Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti

İsveç doğumlu 28 yaşındaki DJ Avicii, Umman'ın başkenti Maskat'ya ölü bulundu. İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti. AİLESİ ÖLÜM HABERİNİ ALINCA YIKILDI Yapımcının ölüm nedeni paylaşılmayan açıklamada, Avicii'nin ailesinin haber karşısında yıkıldığı ve herkesten özel hayatlarına saygı duymalarını rica ettiği ifade edildi.

36
Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti

2016 YILINDA TURNEYE ÇIKMAYI BIRAKMIŞTI Tanınmış DJ, daha önce aşırı alkol kullanımının yol açtığı akut pankreatit hastalığı geçirmişti. Safra kesesi ve apandisi 2014'te alınan yapımcı, 2016'da turneye çıkmayı bırakmış, sadece stüdyoda müzik yapmaya yönelmişti. 2 DEFA MTV ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLMUŞTU İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti.

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