Dünya Kupası fiyaskosu sonrası Messi'ye tatil terapisi

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın kötü anılarını tatil yaparak silmeye çalışıyor.

Dünya Kupası fiyaskosu sonrası Messi'ye tatil terapisi

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nın izlerini silmeye çalışıyor. Arjantin, Fransa ile son 16 turu maçında karşı şarkıya gelmiş, Fransa, Arjantin'i 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Messi ise bir kez daha Dünya Kupası'ndan istediğini alamayarak evine dönmüştü. Messi ve karısı Antonella Roccuzzo, çocukları ve dostlarıyla birlikte Sevilla açıklarına demirledikleri lüks yatlarında görüntülendi.

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Dünya Kupası fiyaskosu sonrası Messi'ye tatil terapisi

Barcelona forması giyen yıldız, 30 yaşındaki karısı Antonella ile birlikte keyifli görünüyordu. 31 yaşındaki Messi, Antonella ile henüz 5 yaşındayken tanışmıştı. Çift 20 yaşından beri aşk yaşıyor. 1987 doğumlu Messi ile Antonella Roccuzzo 2017'de evlenmişti. Çifin Thiago, Mateo ve Ciro adında üç çocuğu var. Lionel Messi, yeni sezonda Barcelona ile hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu göğüslemeye çalışacak.

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Dünya Kupası fiyaskosu sonrası Messi'ye tatil terapisi

İşte Messi ve ailesinin tatilinden kareler...

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Dünya Kupası fiyaskosu sonrası Messi'ye tatil terapisi

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