Dünya bu şoförü konuşuyor! Otobüsü durdurup yolda bakın ne yaptı

ABD'de Milwaukee şehrinde seyir halindeki otobüsün kadın şoförü Irena Ivic, kaldırım kenarında, tek başına yürüyen bir bebek gördü. Gördüğü bu duruma kayıtsız kalamayan kadın şoför, hemen harekete geçti.

OTOBÜSÜ DURDURUP YANINA KOŞTU Üzerinde sadece bebek tulumu olan ve yalın ayak yürüyen bebeği fark eden kadın şoför, otobüsü durdurup ağlayan bebeğin yanına doğru koştu.

Bu sırada bebeği kucağına alıp, bir yandan da yetkililere bilgi verirken bir yolcu da üzerindeki montu çıkararak bebeğin üzerini örttü.

