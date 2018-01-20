Düğünden önce babasını kaybetti kardeşi ona öyle bir sürpriz hazırladı ki...

Düğünden önce babasını kaybetti kardeşi ona öyle bir sürpriz hazırladı ki...

Ölüm korkutucu ancak hepimizin yüzleşeceği bir gerçek. Hepimizin en büyük umudu da son nefesimizi verirken sevdiklerimizin yanımızda olmasıdır. Andrea evlenmeden aylar önce babasını kaybetti. Kardeşi, düğününde babasının yokluğunu hissettirmemek için planlar yapmaya başladı. Kardeşinin yaptığı bütün davetlileri ağlattı.

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Düğünden önce babasını kaybetti kardeşi ona öyle bir sürpriz hazırladı ki...

Her şey birden gerçekleşti. Andrea’nın düğününden aylar önce babası kanserden hayatını kaybetti. Andrea için durum daha da acıydı. Geleneklere göre babasının kolunda holden geçmesi gerekiyordu. Ancak artık babası hayatta değildi

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Düğünden önce babasını kaybetti kardeşi ona öyle bir sürpriz hazırladı ki...

Andrea’nin kardeşiyle arasındaki bağ en az babasınınki kadar kuvvetliydi. İki kardeş bütün acılara beraber göğüs germişti. Kardeşi, ablasının özel gününde mutlu olmasını istiyordu. Babasıyla geleneği yerine getiremeyecek olsalar bile kardeşinin bir planı vardı. Ona bir sürpriz hazırladı. Andrea elbette olacaklardan habersizdi. Büyük gün geldi çattı. Nikâh merasimi tamamlandıktan sonra kardeşi mikrofonu eline aldı.

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Düğünden önce babasını kaybetti kardeşi ona öyle bir sürpriz hazırladı ki...

Meğerse kardeşi düğün için bir şarkı yazmış. Şarkıda hem kaybettikleri babası hem de kız kardeşinin evlenişine dair sözler var. En iyisi de ailenin bütün erkekleri şarkı esnasında sahneye çıktı ve tek tek gelinle dans ederek babasının boşluğunu telafi etmeye çalıştılar. Davetliler gözyaşlarını tutamadı. Gelin, hayatı boyunca unutamayacağı türden bir gün yaşadı.

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