Düğünden önce babasını kaybetti kardeşi ona öyle bir sürpriz hazırladı ki...

Ölüm korkutucu ancak hepimizin yüzleşeceği bir gerçek. Hepimizin en büyük umudu da son nefesimizi verirken sevdiklerimizin yanımızda olmasıdır. Andrea evlenmeden aylar önce babasını kaybetti. Kardeşi, düğününde babasının yokluğunu hissettirmemek için planlar yapmaya başladı. Kardeşinin yaptığı bütün davetlileri ağlattı. Twitter

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Her şey birden gerçekleşti. Andrea’nın düğününden aylar önce babası kanserden hayatını kaybetti. Andrea için durum daha da acıydı. Geleneklere göre babasının kolunda holden geçmesi gerekiyordu. Ancak artık babası hayatta değildi Twitter

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Andrea’nin kardeşiyle arasındaki bağ en az babasınınki kadar kuvvetliydi. İki kardeş bütün acılara beraber göğüs germişti. Kardeşi, ablasının özel gününde mutlu olmasını istiyordu. Babasıyla geleneği yerine getiremeyecek olsalar bile kardeşinin bir planı vardı. Ona bir sürpriz hazırladı. Andrea elbette olacaklardan habersizdi. Büyük gün geldi çattı. Nikâh merasimi tamamlandıktan sonra kardeşi mikrofonu eline aldı. Twitter

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