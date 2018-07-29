Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Bir yakınlarının düğününden dönenleri taşıyan Mehmet Soydan yönetimindeki 10 VU 402 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Minibüsün ağaçlara çarparak durduğu kazada, sürücü Mehmet Soydan (52) ile yolculardan İbrahim Kıvrak (50) olay yerinde yaşamını yitirdi, İlyas Kesgin (55), Serhat Kesgin (15), Emin Kesgin (53), Recep Kesgin (47), Emir Kesgin (16), Songül Kesgin (19), Sinan Kesgin (20) ve Muhammet İlbay (66) ise yaralandı.