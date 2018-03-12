Dubai Şeyhi'nin kızı saraydan kaçtı! Gördüğü işkenceleri anlattı...

Dubai Şeyhi El Maktum'un kızı Prenses Latife, ülkesinden kaçarak Hint Okyanusu'nda bir yatta yaşamaya başladı. 3 yıl boyunca cezaevinde kaldığını ve babasının adamlarının kendisine işkence yaptığını anlattığı video çekip yayınladı...

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Dubai Başbakanı Muhammed bin Raşid Devlet el Maktum'un kızı Prenses Latife, Saray'dan kaçtı. 3 yıl boyunca hapishanede kaldığını ve babasının kendisine işkence yaptığını iddia eden Prenses Latife, ülkeden bir Fransız ajanı tarafından kaçırılarak kurtulduğunu öne sürdü. Genç kadın şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi. Prenses Latife, çektiği videolarda da ailesinin ve babasının kendisine uyguladığı işkenceleri anlattı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 16

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca hapsedildiğini ve bir Fransız casusu tarafından kaçırılarak kurtulduğunu iddia etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki Latifa üç yıl boyunca hapishanede işkence gördüğünü öne sürdü. Genç kadın şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 16

Prenses Latife, çektiği videolarda da ailesinin ve babasının kendisine uyguladığı işkenceleri anlattı.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 16