Dubai Şeyhi'nin kızı saraydan kaçtı! Gördüğü işkenceleri anlattı...

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Dubai Başbakanı Muhammed bin Raşid Devlet el Maktum'un kızı Prenses Latife, Saray'dan kaçtı. 3 yıl boyunca hapishanede kaldığını ve babasının kendisine işkence yaptığını iddia eden Prenses Latife, ülkeden bir Fransız ajanı tarafından kaçırılarak kurtulduğunu öne sürdü. Genç kadın şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi. Prenses Latife, çektiği videolarda da ailesinin ve babasının kendisine uyguladığı işkenceleri anlattı.
BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca hapsedildiğini ve bir Fransız casusu tarafından kaçırılarak kurtulduğunu iddia etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki Latifa üç yıl boyunca hapishanede işkence gördüğünü öne sürdü. Genç kadın şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi.
Prenses Latife, çektiği videolarda da ailesinin ve babasının kendisine uyguladığı işkenceleri anlattı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIM VARDI: Prenses Latife, video kaydında ‘‘Bizim elimizde sandığınız gibi hiçbir özgürlük yoktu. Sokağa çıkma yasağım vardı. Saraydan çıktığımda gözlem altındaydım ve eve belirli bir saatte dönmek zorundaydım. Annem benden (günlük yaptıklarıma dair) rapor alıyordu. Ve tabii şoförden nerelere gittiğimizi öğreniyordu. Şoför ayrıca babamın ofisine de bu raporları gönderiyordu’’ dedi.
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