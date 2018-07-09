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Dua Lipa Türkiye'ye geliyor!

Dua Lipa Türkiye'ye geliyor!

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, yakında ülkemizde konser verecek.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 15:41 - Güncelleme: 09-07-2018 15:41

‘Regnum Live in Concert’ programı kapsamında dünya starlarına ev sahipliği yapan Regnum Carya, 14 Ağustos’ta Dua Lipa’yı ağırlayacak.

En son Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla hatırlanan yıldız, Türkiye’ye ilk kez gelecek ve hayranları ile buluşacak.

Bir rock müzisyeninin kızı olarak 1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017’nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu.

Adele’den bu yana İngiltere’nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan Dua Lipa'nın klipleri YouTube'da 1 milyar kez görüntülenmişti. ‘New Rules’ ve son single’ı 'IDGAF' ile listelerde görülen sanatçı, aynı zamanda 5 farklı kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT Ödülleri'nde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazanmıştı. 

Bakalım güzel şarkıcı ülkemizde nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz. 

Kaynak: Teknolojioku

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