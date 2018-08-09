Dua Lipa, Türkiye konseri öncesi istekleriyle 'yok artık' dedirtti

50 EL HAVLUSU, 50 BANYO HAVLUSU: Lipa, ekibiyle birlikte kalacağı ve geceliği 15 bin dolar olan Crown Villa'da et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulundu. Ünlü yıldızın hijyen takıntısı da dikkat çekti. Kulisine 50 el havlusu ve 50 de banyo havlusu talep eden Dua Lipa'nın bir diğer isteğiyse odanın her yerine konulmasını istediği boy aynaları oldu.