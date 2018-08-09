Dua Lipa, Türkiye konseri öncesi istekleriyle 'yok artık' dedirtti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' kapsamında konser verecek olan Dua Lipa ve ekibi, et dönerden ayrana, Manuka balından taze çiçeklere, ilginç istekleriyle şaşırttı. Hijyen takıntısı olan Lipa, kulise de 50 el havlusu ve 50 banyo havlusu talep etti.

Dua Lipa, Türkiye konseri öncesi istekleriyle 'yok artık' dedirtti

Dünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), 14 Ağustos Salı günü Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de konser verecek. Türkiye'deki ilk konseri öncesi Dua Lipa ve ekibinin istekleri şaşırttı.

116
Dua Lipa, Türkiye konseri öncesi istekleriyle 'yok artık' dedirtti

50 EL HAVLUSU, 50 BANYO HAVLUSU: Lipa, ekibiyle birlikte kalacağı ve geceliği 15 bin dolar olan Crown Villa'da et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulundu. Ünlü yıldızın hijyen takıntısı da dikkat çekti. Kulisine 50 el havlusu ve 50 de banyo havlusu talep eden Dua Lipa'nın bir diğer isteğiyse odanın her yerine konulmasını istediği boy aynaları oldu.

216
Dua Lipa, Türkiye konseri öncesi istekleriyle 'yok artık' dedirtti

BEYAZ IŞIĞA KARŞI ÇOK HASSAS: Kulisin aydınlatmasında kesinlikle beyaz ışık istemediğini belirten şarkıcı, kuliste ayrıca taze çiçekler olmasını da şart koştu. Lipa, gün içerisinde sık sık içtiği Hindistan cevizi suyundan da bol bol talep etti.

316
Dua Lipa, Türkiye konseri öncesi istekleriyle 'yok artık' dedirtti

Konsere gelecek Dua Lipa hayranlarına, sanatçının fotoğrafının basılı olduğu 20 bin bardak hediye edilecek. Ayrıca sanatçıya, yapılan bez bebeği hediye edilecek.

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro