Dua Lipa DoTheShiggy akımına katıldı

In My Feelings şarkısı Drake'in yeni albümünden bir şarkı ve daha çıkar çıkmaz herkesin diline dolanmaya başladı. Şarkının listelerde yükselip sürekli dinlenir hale gelmesinin en büyük sebebi ise Instagram yıldızı Shiggy oldu. Her şey Shiggy'nin #DoTheShiggy hashtagıyla bir dans videosu paylaşmasıyla başladı.

DUA LIPA'NIN VİDEOSUNA 'BEĞENİ' YAĞDI Başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere Will Smith ve Ciara gibi ünlü isimlerden de Shiggy'nin dansına cevap gecikmedi.

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dua Lipa da bu akıma katılan ünlüler arasında.

Dua Lipa, Instagram hesabına, "KIKI DO YUH LUH ME?" notuyla dans ettiği videoyu paylaştı. Lipa'nın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.