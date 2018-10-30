Doyurucu ve pratik lezzetler

Yeşil Mercimek Çorbası

Başlı başına bir öğün olan bu çorba, sizi saatlerce tok tutmaya yetecek. 1 adet kuru soğan ve 1 adet havucu küp küp doğrayarak 1 yemek kaşığı salça ile kavurun. Daha önce haşladığınız 2 su bardağı yeşil mercimek ve 1 su bardağı nohudu da ekleyerek üzerini geçecek kadar sıcak su koyun. Dilediğiniz baharatları koyarak altını kısıp yarım saat kaynatın.