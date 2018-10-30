Doyurucu ve pratik lezzetler

Tok tutan yiyeceklerle hazırlayabileceğiniz; lezzetli, pratik ve doyurucu olmalarıyla ön plana çıkan evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarifler...

Doyurucu ve pratik lezzetler

İçeriğinde un, şeker gibi basit karbonhidratlar bulunan tarifler kısa sürede acıkmanızı sağlarken, saatlerce tok kalmanızı sağlayabilen bazı lezzetler de var. Bunun için içeriğinde bol lif, yüksek yağ ve protein barındıran besinlere yönelmek en doğrusu. İşte uygulayabileceğiniz birkaç öneri…

19
Doyurucu ve pratik lezzetler

Pancake
1 adet orta boy muzu ezerek, 1 yumurta ve 4 çorba kaşığı yulaf ezmesi ile karıştırarak kepçe ile yapışmaz bir tavaya dökerek sağlıklı ve tok tutan pancake’ler hazırlayabilirsiniz.

29
Doyurucu ve pratik lezzetler

Yeşil Mercimek Çorbası
Başlı başına bir öğün olan bu çorba, sizi saatlerce tok tutmaya yetecek. 1 adet kuru soğan ve 1 adet havucu küp küp doğrayarak 1 yemek kaşığı salça ile kavurun. Daha önce haşladığınız 2 su bardağı yeşil mercimek ve 1 su bardağı nohudu da ekleyerek üzerini geçecek kadar sıcak su koyun. Dilediğiniz baharatları koyarak altını kısıp yarım saat kaynatın.

39
Doyurucu ve pratik lezzetler

Avokado Puding
Tok tutan, sağlıklı ve lezzetli bir tatlı için 1 adet avokado, 1 adet muz ve 1 yemek kaşığı kakao yeterli. Malzemelerin tümünü blender’dan geçirin üzerine dilediğiniz çiğ kuruyemişleri serperek tatlınızı tüketebilirsiniz.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro