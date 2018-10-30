Doyurucu ve pratik lezzetler

İçeriğinde un, şeker gibi basit karbonhidratlar bulunan tarifler kısa sürede acıkmanızı sağlarken, saatlerce tok kalmanızı sağlayabilen bazı lezzetler de var. Bunun için içeriğinde bol lif, yüksek yağ ve protein barındıran besinlere yönelmek en doğrusu. İşte uygulayabileceğiniz birkaç öneri…
Pancake
1 adet orta boy muzu ezerek, 1 yumurta ve 4 çorba kaşığı yulaf ezmesi ile karıştırarak kepçe ile yapışmaz bir tavaya dökerek sağlıklı ve tok tutan pancake’ler hazırlayabilirsiniz.
Yeşil Mercimek Çorbası
Başlı başına bir öğün olan bu çorba, sizi saatlerce tok tutmaya yetecek. 1 adet kuru soğan ve 1 adet havucu küp küp doğrayarak 1 yemek kaşığı salça ile kavurun. Daha önce haşladığınız 2 su bardağı yeşil mercimek ve 1 su bardağı nohudu da ekleyerek üzerini geçecek kadar sıcak su koyun. Dilediğiniz baharatları koyarak altını kısıp yarım saat kaynatın.
Avokado Puding
Tok tutan, sağlıklı ve lezzetli bir tatlı için 1 adet avokado, 1 adet muz ve 1 yemek kaşığı kakao yeterli. Malzemelerin tümünü blender’dan geçirin üzerine dilediğiniz çiğ kuruyemişleri serperek tatlınızı tüketebilirsiniz.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER