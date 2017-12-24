Dostlar Mahallesi 3. bölüm fragmanı

Kanal D'nin yeni dizisi Dostlar Mahallesi başladı. Alişan ve Çağla Şıkel'i yeniden bir araya getiren dizinin 30 Aralık'ta ekrana gelecek olan 3.yeni bölümü şimdiden merak ediliyor. Peki Dostlar Mahallesi 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Reytinglerde birinci bölümde istediği sonucu elde edemeyen Dostlar Mahallesi 2.yeni bölümüyle ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde Dostlar Mahallesi'nde bir minibüsün kaza yapması damga vurdu. O sırada yoldan geçen Metin bütün olaylara şahit oldu. Minibüsün içinde bir çocuğun olduğunu gören Metin canını hiçe sayarak küçük çocuğu arabadan çıkarmaya çalıştı. Çocuğu kurtaran Metin herkesin ilgisini topladı. Neriman Anne, Seher ve Çetin gelini Olga ile sorun yaşayan Behiye'yi sakinleştirmeye çalıştılar. Onu duyduğu "Torun" kelimesi biraz olsun rahatlattı. Çağatay ise, müşterisini bıraktıktan sonra arabasını çaldırdı. Bunu duyan Neriman ise deliye döndü. Peki Dostlar Mahallesi 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DOSTLAR MAHALLESİ 3.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Dostlar Mahallesi 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dostlar Mahallesi 3.yeni bölüm fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

  • Dizi Fragmanları 24 Aralık 2017 01:18
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