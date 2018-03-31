Dört öğrenciyle cinsel ilişkiye girdi 42 ay ceza aldı!

ABD’nin Arkansas Eyaleti’ndeki Marked Tree Lisesi’nde sanat dersleri veren 26 yaşındaki Jessie Lorene Goline, 2016 yılı başında öğrencileriyle seks yaptığı gerekçesiyle yargılandı. 4 farklı erkek öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen eski öğretmenin cezası, öğrencilerden yalnızca biri 18 yaşın altında olduğu için, az oldu. Çocuğun o kadar da genç olduğunu bilmediğini söyleyen Jessie Lorene Goline’ye verilen ceza, 42 ay boyunca denetim altına alınmak ve seks suçlusu olarak kaydedilmek oldu.

Evli olan Goline’nin sınıfındaki öğrencilerden birini kendi evine götürüp, sonra yeniden okula bıraktığı ve aynı gün kendi evinde bir başka öğrenciyle daha seks yaptığı iddia ediliyordu. Ayrıca bir öğrenciye de üzerinde yalnızca iç çamaşırı olan bir fotoğraf gönderdiği ifade ediliyordu. Öğrencilerin övünmesi üzerine, bir öğrencinin velisi şikâyette bulundu ve polis soruşturmaya başladı. Okul müdürü, genç kadının 2016 yılının ilk 4 ayında 4 öğrencisiyle seks yaptığını kabul ettiğini söyledi.