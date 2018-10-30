Donarak şehit olan askerlere ilişkin Süleyman Soylu'dan açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de donarak hayatını kaybeden iki askere ilişkin açıklamada bulundu. Askerlerin bölgeye bırakıldıktan sonra hava şartlarının aniden değiştiğini belirten Soylu, giyim ve ekipmanların kış şartlarına uygun olduğuna dikkat çekti. 

Şehit askerlere ilişkin spekülatif bilgileri sıralayan Bakan Soylu, TİM komutanının ise deneyimli bir isim olduğunu belirtti.

Olay fotoğraf gerçek mi?Bakan Soylu askerlerin şehit olmasının ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesiyle ilgili gerçekleri de açıkladı. Bu fotoğraf şehit askerlere ait değil.

İşte Süleyman Soylu'nun donarak şehit olan askerlerimize ilişkin anlattıkları:

21 TİMLE YAPILAN OPERASYON : Tunceli'ye terörist grubunu intikal ettirmeye çalışıldığı istihbarat birimlerince haber alındı. Jandarmamız 1 Ekim'den itibaren 21 tim ile operasyona başladı. Şehitlerimiz de bu timlerden 12 kişilik timlerin içerisinde bulunuyordu. Operasyon bölgesi 2300 rakımda. Karayolu ulaşımı olmayan, ağaçlık veya başka bir sığınma yeri bulunmayan zorlu bir bölgedir. 

HAVA ŞARTLARI ANİDEN DEĞİŞTİ : Timlerin bölgeye bırakılmasından sonra hava şartları aniden ağırlaştı. Hava şartları kötüleşip, tipi bastırınca 26 Ekim'de timlerin geri çekilmesi konusunda komutanlar talimat veriyor. Bölgeye defaatle denenmesine rağmen, ki aynı aynı helikopter pilotu denemesine rağmen; 2-3-4-5 tipi nedeniyle oraya inemedi. 

YAYA OLARAK GİTMEK ZORUNDA KALDILAR Arkadaşlarımız terörist saldırısına ve EYP riskine rağmen, yaya olarak bölgeye intikal etmeye çalıştılar. Ve 26 Ekim'de güçlükle time ulaşan personelimiz tarafından hipotermi geçiren iki evladımıza müdahale yapıldı.

  • Siyaset 30 Ekim 2018 11:06
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  • Misafir 30 Ekim 2018 11:58 iki askerimiz şehit olmadı da, herkes yalan mı söylüyor yani ????

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