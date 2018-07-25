Donald Trump'ın kayıtları ifşa oldu! Cinsel içerikli film yıldızına...

Ses kayıtlarına göre; Trump, Cohen’le “Karen McDougal’ın hikâyesi”ni nasıl satın alabileceklerini konuşuyor. American Media’nın başındaki David Pecker’e yeni kurulacak bir şirket üzerinden para aktarılması gerektiğini söyleyen Cohen’e Trump’ın ne yanıt verdiği ise tam olarak anlaşılamıyor. Ancak Trump’ın “Ne finansmanı? Nakit mi?” dediği ve Cohen’in “Hayır, hayır, hayır!” diye cevap verdiği, bozulan ses kaydından duyulabiliyor.