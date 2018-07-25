Donald Trump'ın kayıtları ifşa oldu! Cinsel içerikli film yıldızına...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsel içerikli film yıldızı ve Playboy modeli Stormy Daniels ile ilişkisi olduğu ve para ödediği iddia edilmişti. İddianın sahibi Stormy Daniels'in ta kendisiydi. Konu hakkında bir bomba gelişme yaşandı. Donald Trump'ın ses kayıtları ortaya çıktı.
Porno yıldızı Stormy Daniels'la başı dertten kurtulmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu kez bir başka Playboy modeline ödeme yapmasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı. Bugün CNN International’ın televizyon kanalında yayımlanan ses kaydı, dünyaca ünlü Amerikan TV kanalının internet sitesinde de manşetten verildi.
Ses kayıtlarına göre; Trump, Cohen’le “Karen McDougal’ın hikâyesi”ni nasıl satın alabileceklerini konuşuyor. American Media’nın başındaki David Pecker’e yeni kurulacak bir şirket üzerinden para aktarılması gerektiğini söyleyen Cohen’e Trump’ın ne yanıt verdiği ise tam olarak anlaşılamıyor. Ancak Trump’ın “Ne finansmanı? Nakit mi?” dediği ve Cohen’in “Hayır, hayır, hayır!” diye cevap verdiği, bozulan ses kaydından duyulabiliyor.
Daha sonra ses kaydı tamamen anlaşılmaz hale geliyor. 2016 yılının Ağustos ayında American Media, Trump’la 10 ay boyunca ilişki yaşadığını iddia eden McDougal’ın hikâyesini 150 bin dolar karşılığında satın almış, ancak yayımlamamıştı.
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