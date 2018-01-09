Donald Trump'a tecavüz mağduru rakip hem de Obama'nın...

Donald Trump'a tecavüz mağduru rakip hem de Obama'nın...

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin üzerine tam 2 yıl geçti. Fakat Trump tartışmaları bir türlü bırakılmadı. ABD'nin 45.başkanı olan Donald Trump birçok ABD'li vatandaş tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Hem söylemleri hem de politikaları eleştirilen Donald Trump ünlü simaların da tepkisini çekiyor. O isimlerden biri de Oprah Winfrey. İddiaya göre ABD'nin en çok para kazanan isimlerinden biri olan Oprah Winfrey, 2020 yılında Donald Trump'ın rakibi olacak. Oprah Winfrey aynı zamanda Barack Obama'nın çok yakın arkadaşı.

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Donald Trump'a tecavüz mağduru rakip hem de Obama'nın...

Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey'in, ABD'de 2020 yılında yapılacak Başkanlık seçimine hazırlandığı iddia edildi. CNN'in, Winfrey'in çevresine dayandırarak verdiği haberde, Oprah Winfrey'in Başkanlık yarışına girmeyi "aktif bir şekilde düşündüğü" kaydedildi. Haberde, Winfrey'in çevresinden de Başkanlık yarışına girmesi için kendisine baskı yapıldığı belirtilerek, "Oprah Winfrey Başkanlığa hazırlanıyor." ifadesine yer verildi.


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Donald Trump'a tecavüz mağduru rakip hem de Obama'nın...

Demokrat Parti'nin 2018 yılı ortalarında aday adaylarını açıklamaya başlayacağı belirtilen haberde, henüz partinin bir aday adayının olmadığı da hatırlatıldı. Ünlü sunucunun yıllardır devam eden televizyon programında oluşturduğu imajın kendisine Demokrat Partiden adaylık kapısını açabileceği belirtiliyor. Winfrey'in yeterince siyasi tecrübesinin olmayışı ise sunucuya yönelik eleştirilerin başında geliyor.


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Donald Trump'a tecavüz mağduru rakip hem de Obama'nın...

Aralık 2017'de Bloomberg'e verdiği röportaj sonrasında muhabirin "Çok net bir şekilde görülüyor ki ABD'de Başkan olmak için tecrübeye ihtiyaç yok" şeklindeki yorumu üzerine Oprah Winfrey, "Tecrübemin olmadığını düşünüyordum, (Başkan Donald Trump'a atıfta bulunarak) Fakat şu anda ülkede neler olduğunu görünce fikrim değişti." ifadesini kullanmıştı. ABD'de en çok kazanan televizyon yıldızlarından biri olarak bilinen Winfrey, kendi ismini taşıyan bir talk show programı yapıyor. "Başkanlık Özgürlük Madalyası" unvanını da taşıyan Oprah Winfrey'in, Harvard Üniversitesinden fahri doktorası da bulunuyor.

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