Dolar/TL için 6.10 kehaneti! Kur 5.25 olur dedi 12 saati bulmadan oldu

Türk lirasının dolar kuru ve euro karşısındaki değer kaybı tahminlerin ötesine geçti. Dolar kuru dün gece 5.42'ye kadar çıktı. Euro ilk kez 6 lirayı aştı. Saat 13.00 itibariyle dolar 5.30, Euro ise 6.14 lira. Peki dolar daha da yükselir mi 6.10 kehaneti gerçekleşir mi?

Dolar aldı başını gitti, Euro 6.14 oldu. Rekor üstüne rekor kıran dolar dün gece 5.42'ye kadar çıktı. Bu sabah Ankara'dan gelen haberlerle dolar 5.20'lere inen dolar yine tırmandı ve saat 13.00'da 5.30'u gördü. Peki bundan sonra ne olur, dolar daha da yükselir mi kaç liraya çıkar? Bu sorunun yanıtı konusunda yabancı bir uzmandan gelen analiz hayli çarpıcı oldu. Zira TD Securities'in baş analistinin verdiği kur tahmini 12 saat geçmeden gerçekleşti. Şimdi açıklamasının devamındaki 6.10 kehanetini gündemde. İşte o kehanet ve ekonomi uzmanlarının görüşleri: Twitter

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DOLAR 5.25 OLUR DEDİ 12 SAATİ BULMADAN OLDU : Dolar kuru kaç liraya çıkar soruları arasında en çarpıcı kehanet TD Securities'in gelişen piyasalar baş stratejisti Maggio'dan geldi. Dün dolar/TL kur tahminini açıklayan Maggio , Merkez Bankası'nın müdahale etmemesi durumunda kurun hızlı bir şekilde 5,25'e ilerleyebileceğini söyledi. Maggio'nun dediği 12 saat geçmeden gerçekleşti ve kur 5.25'i de devirip saat 13.00'da 5.30'a vurdu. Twitter

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DOLAR KURU 6.10 OLUR KEHANETİ : TD Securities'in baş analisti olan Maggio'nun verdiği kur tahmini 12 saat geçmeden gerçekleşince 6.10 kehaneti de gündeme oturdu. Maggio, 2019 yılı sonu için kur beklentilerinin 6,10 olduğunu, 2020 yılında ise kurun 7'ye doğru ilerleyebileceğini kaydediyor. Twitter

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